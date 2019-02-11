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İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı mı oldu?

Yargıtay’da seçim günü. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimde Yargıtay Başkanı olmuştu.İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay Başkanı oldu. Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın yerine İsmail Rüştü Cirit seçildi. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit hayatı…

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı mı oldu?

Yargıtay’da seçim günü. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimde Yargıtay Başkanı olmuştu.  İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay Başkanı oldu. Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın yerine İsmail Rüştü Cirit seçildi. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit hayatı…


İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955’te Balıkesir Burhaniye doğumlu olan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal Lisesi’ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olmuştur. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan İsmail Rüştü Cirit, çeşitli hakimlik görevlerinde bulunmuştur. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 2004′te Yargıtay üyeliğine seçilmiş, halen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 2011′de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. İsmail Rüştü Cirit kimdir?
  5. İsmail Rüştü Cirit yargıtay başkanı

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