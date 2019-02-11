İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı mı oldu? Yargıtay’da seçim günü. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın emekliye ayrılması nedeniyle yapılan seçimde Yargıtay Başkanı olmuştu.İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay Başkanı oldu. Yargıtay Başkanı Ali Alkay’ın yerine İsmail Rüştü Cirit seçildi. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail Rüştü Cirit hayatı…

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