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İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddeti ilk değilmiş! Düğün günü bile eşine bağırmış

Eşine şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme gelen FOX TV Ana Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya'nın, söz konusu şiddet eylemlerini, evlendikleri ilk günden beri sürdürdüğü öne sürüldü.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddeti ilk değilmiş! Düğün günü bile eşine bağırmış

Geçtiğimiz günlerde eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen FOX TV Ana Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya ile ilgili, çok ilginç tespitlerin yer aldığı bir paylaşım yapıldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da 'medya adamı' isimli profilden atılan tweette, İsmail Küçükkaya'nın eşine uyguladığı şiddetin yeni bir şey olmadığıma dikkat çekildi. Söz konusu tweette, "Taraflar arasındaki ilk gerginlik, düğün günü yaşandı. Bodrum'da eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya, ağlayarak dışarı çıktı." ifadelerine yer verildi. 

İşte o tweet...

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
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