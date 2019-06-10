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İsmail Küçükkaya'dan moderatörlük için 2 şart!

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, bu görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:28
İsmail Küçükkaya'dan moderatörlük için 2 şart!

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV'nin ana haberine konuk oldu. CHP yandaşı Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İki şart sunmuş

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, "Bana bu teklif geldiğinde bir-iki şartım olacak dedim. Herhangi adaydan birisi benim adımı söylerse çıkamam. Mesela sadece Ekrem İmamoğlu söylerse veya sadece Binali Yıldırım adımı söylerse ben onu kabul etmem. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi gerekir. Yine iki partinin de benim için onay vermesi gerekir. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:28
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Binali Yıldırım
  3. FOX TV

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