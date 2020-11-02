İsmail Küçükkaya neden haber sunmuyor İsmail Küçükkaya korona mı oldu?

Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Avrupa’nın pek çok ülkesinde salgın nedeniyle yasaklar yeniden gelirken, Avrupa’da günlük vaka sayılarında patlamalar yaşanıyor. Türkiye’de ise günlük koronavirüs vaka sayısı son olarak (1 Kasım) 2 bin 106 olduğu açıklandı. Koronaya yakalanan isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşinin de testlerini pozitif çıktığı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da koronaya yakalandığı açıklandı. Son olarak da koronaya yakalanan isimler arasında Yahudi sermayeli FOX TV’de sabahları Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın da korona olduğu açıklandı.

İsmail Küçükkaya korona mı oldu?

Çalar Saat programı sunucusu CHP’ye yakınlığıyla bilinen İsmail Küçükkaya, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var, acımız büyük. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil. Kendimi bu duruma düşürmek istemem lakin küçük bir açıklama yapmaya mecburum. Perşembe günü test yaptırdım ve izolasyona girdim. Yaptırdığım covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecim evde devam ediyor. Semptomlarım ağır seyretmiyor, durumum iyi. Teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet dilerim."

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya 1970 yılında doğdu. Küçükkaya aslen Simav Kütahyalıdır. Türk gazeteci ve sunucu olan Küçükkaya 1993 senesinde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.