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Spor İsmail Kartal'ın Mesut Özil sözleri tekrar gündemde
Spor

İsmail Kartal'ın Mesut Özil sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kartal geçtiğimiz aylarda Vitor Pereira'yı eleştirerek Mesut Özil'in daha fazla forma fırsatı bulması gerektiğini söylemişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:33:00 -
İsmail Kartal'ın Mesut Özil sözleri tekrar gündemde

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu sarı-lacivertli kulübe teknik direktör olarak ikinci kez geri döndü, gözler ise oynatacağı futbola çevrildi. Herkes, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansını her geçen maş artıran dünya yıldızı Mesut Özil'in İsmail Kartal ile birlikte nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Bu konuda İsmail Kartal'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar ise yeniden gündem geldi.

Geçtiğimiz kasım ayında YouTube'da yayın yapan "Futbol Plus" isimli kanalın sorularını yanıtlayan Kartal, "Mesut Özil'in yeterli verim verememe sebebinin Vitor Pereira'nın oynattığı sistem mi?" sorusuna, "Mesut buraya geldiğinde zaten uzun bir dönem oynamıyordu sonra ağır bir sakatlık geçirdi, tam toparlanıyor derken en sonunda ağır bir gribe yakalandı ve bir türlü o temposunu yakalayamadı, ritmini bulamadı. Tabii ki dışarıdan baktığımız kadarıyla antrenmanlardaki performansını biz bilemiyoruz... Mesut'un biraz daha fazla şans bulması gerekiyor." şeklinde cevap vermişti.

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