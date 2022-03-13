İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok güzel bir ortamımız var"

"Taktiksel ve fiziksel anlamda gelişerek buraya kadar geldik. Çok güzel bir ortamımız var, çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı. Alanyaspor deplasmanında 5 golle galip gelmek önemli."

"Oyuncularıma çok saygı duyuyorum"

"Oyuncularıma çok saygı duyuyorum, çok güveniyorum. Onlar da bize karşı aynısı. Birbirimize karşı net bir güven ortamımız olduğu için çok iyi çalışıyoruz."

"Tam Arda'nın oynayacağı ortam vardı"

"Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol & 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı."

"Arda Türk futbolunun en büyük oyuncularından olacak"

"Arda çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Böyle oynata oynata, goller atacak, attıracak. Arda hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak."

"Arda gibi daha çok gencimiz var"

"Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım. Başkanımız rica etti. Onlarla özel olarak çalışacağız."