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Spor İsmail Kartal Fenerbahçeliliğini yine gösterdi!
Spor

İsmail Kartal Fenerbahçeliliğini yine gösterdi!

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, takımına büyük bir etki yaparak İttifak Holding Konyaspor'u geride bırakmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı - lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymasında büyük payı olan deneyimli çalıştırıcı, görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakcı transferi için olumlu rapor verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:03:00 -
İsmail Kartal Fenerbahçeliliğini yine gösterdi!

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal, takımına büyük bir etki yaparak İttifak Holding Konyaspor'u geride bırakmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı - lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koymasında büyük payı olan deneyimli çalıştırıcı, görevden ayrılmadan önce Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakcı transferi için olumlu rapor verdi.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak inişli çıkışlı grafiğin ardından göreve İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapmıştı. Kartal'ın bu başarısı camiada büyük beğeni toplarken, yönetim sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli çalıştırıcıya veda etmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ayrıldı, yerine Jorge Jesus getirildi ancak Kartal'ın göstermiş olduğu olumlu etki camiada hala devam ediyor.

RAPOR HAZIRLAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon takıma dokunuşuyla sarı - lacivertli taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan teknik direktör İsmail Kartal, detaylı bir rapor hazırlayarak lig sonunda yönetime sunmuştu.

LİSTE BAŞI ABDÜLKERİM'Dİ
İsmail Kartal'ın sunduğu raporda transferi için olumlu bakılan oyuncular listesinin başında Abdülkerim Bardakcı'nın geldiği öğrenildi.

JESUS'UN VE YÖNETİMİN ELİNİ KOLAYLAŞTIRDI
Eski öğrencisinin Fenerbahçe'ye transfer edilmesi gerektiğini belirten Kartal, Kim Min-Jae'nin olası ayrılığı durumunda hem Jorge Jesus'un hem de yönetimin elini kolaylaştırmış oldu.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER
Fenerbahçe'de yeni sezonun Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'dan sonra üçüncü transferi olacak olan Abdülkerim Bardakcı için detaylar da belli oldu.

Sarı - lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray ile yarışa girdiği Bardakcı için Konyaspor'a 3.3 milyon euro + 1 oyuncu takası teklifini sundu ve yeşil - beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.


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