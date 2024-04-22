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Spor İsmail Kartal: Biz adalet istiyoruz
Spor

İsmail Kartal: Biz adalet istiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-04-22 23:48:00 -
İsmail Kartal: Biz adalet istiyoruz

Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kartal, “Buraya bugün 3 puan için gelmiştik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sivasspor’un iyi mücadele ettiğini de biliyorduk. Sivasspor bize karşı çok kapandı. Maçta 2-1 öne geçmemize rağmen maçı kazanamadık. Ben oyuncularıma güveniyorum. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Sezon sonu şampiyon olacağız. Maçın sonundaki penaltı böyle verilmez. Bu çok ağır bir karar. Kalan 5 maçı da kazanarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Biz adalet istiyoruz”

VAR’daki yabancı hakem ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, “Yabancı VAR hakemi var diye olmayan bir şeyi neden veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet bizim aleyhimize işledi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Biz halen şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün biz burada çok iyi oynayamadık. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür diliyoruz. Önümüzde 5 tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzde bakacağız. Biz 5 maçımızın 5’ini de kazanmak için bütün var gücümüzle çalışacağız. Asla pes etmedik etmeyeceğiz de” diye konuştu.

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