0553 313 94 23

İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, El Kebir’in statta unutulduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Baktım 1 kişi eksik, El Kebir.

27 Ağustos 2019 Salı 20:24
İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim"

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, El Kebir’in statta unutulduğu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Baktım 1 kişi eksik, El Kebir. Otobüs şoförüne yürü dedim” şeklinde konuştu.


El Kebir hakkında tesiste unutuldu şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, takım otobüsünün kalkacağı saatte otobüste olmadığı için kendisinin şoföre gitmesini söylediğini dile getiren Kartal, “Maçta ‘El Kebir’i unuttuk uyuya kaldı’ diye haberler çıktı. Öyle bir şey yok. Burada kim olursa olsun, maça giriş saatimiz belli, 6’ya 20 kala otobüs hareket edecek denilmiş. Bütün oyunculara haber gitmiş. Yazılmış, plan program belli. Biraz beklettim aracı, baktım 1 kişi eksik, El Kebir, otobüs şoförüne yürü dedim, hareket et. Bu benim disiplinimdir, kimseye bu konuda taviz vermem. Bu yanlış anlaşılmasın" şeklinde konuştu.



El Kebir’in sakatlığı ile transfer çalışmalarının daha farklı bir boyut kazandığının altını çizen Kartal, “Bir tane santraforumuz vardı El Kebir, ayağı kırıldı. Böyle olunca stoper transferimizden vazgeçtik. Hem kulübün ekonomisini düşünerek ekstra bir maliyet olmaması için, ön tarafa belki 2 tane santrafor 1 tane kanat almayı düşünüyoruz. Az bir zaman kaldı. Bu zaman içerisinde artık bitmesi lazım. Bende bekliyorum.Bazı oyuncuların isimlerini bende yönetime verdim. Çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.


Beşiktaş deplasmanından puanla geriye dönmek istediklerini dile getiren İsmail Kartal, “Kendi evinde iyi oynuyorlar. Kendi taraftarının vermiş olduğu sinerji ve coşkuyla. Göztepe maçını izledik. 40-42’inci dakikaya kadar Göztepe çok fazla pozisyon vermedi. Bu tip takımlara karşı en ufak bir ayrıntıyı bile çok çabuk değerlendirebiliyorlar. Biz de elimizdeki mevcut oyuncularla oradan puan veya puanları almak için gideceğiz. Moralli gidiyoruz, oyuncularıma güveniyorum. İyi çalıyoruz. Tabii ki futboldur Beşiktaş ile oynuyoruz. Oradan alacağımız puanlar bizim moralimizi daha da yükseltecektir. Ligin içerisindeki yürüyüşümüz ile ilgili camiamıza daha iyi bir öz güven katacaktır. Bizde orada en iyi şekilde oynayarak moralli bir şekilde milli maç arasına girmek istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 20:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye şok
    1. TFF'den Beşiktaş, Galatasaray ve..
    2. İsmail Kartal: "Baktım 1 kişi eksik,..
    3. Başkan Güngör: “Çözüm makamıyız,..
    4. Kontrolden çıkan otomobil refüjde..
    5. İmamoğlu 'ücretsiz olacak' dedi, zam..
    6. TransAnatolia’nın 2 günü..
    7. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    8. 2020 Dünya Gençler Oryantiring..
    9. BM'den "Batı Şeria ve Gazze'de..
    10. Bedia Akartürk: Erdoğan, Türkiye için..
    11. Eskişehirspor’da 3 futbolcuyla yollar..
    12. Güvenlik korucuları ve şehit..
    13. Genç Emirhan'ın organları 4 hastaya..
    14. Araç yangını E-5’te trafiği durma..
    15. MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı..
    16. Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet..
    17. Avrupa 15 yaşındaki Alpaslan Tahsin'in..
    18. "Oyuncularımıza güveniyorum"
    19. Erkan Sözeri: “Hayatımda ilk defa..
    20. Caretta caretta plajının işletmesi..
    21. Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenli bölge..
    23. Esed rejiminden İdlib'e hava..
    24. Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği..
    25. Trabzon'da şiddetli yağış
    26. Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    27. Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde..
    28. Çevreyi kirleten iş yerleri için..
    29. Putin, Erdoğan'ı havalimanından böyle..
    30. Çalımbay, hakem Fırat Aydınus’a ateş..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı