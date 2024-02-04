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Spor İsmail Kartal, Ali Koç'un başkanlığı bırakmasıyla ilgili konuştu
Spor

İsmail Kartal, Ali Koç'un başkanlığı bırakmasıyla ilgili konuştu

Yeniakit Publisher
2024-02-04 13:36:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Haziran’daki kongrede tekrar aday olmayacağını söyledi. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın söz konusu açıklamaya ilişkin yorumu sosyal medyayı salladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 galip geldikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli antrenör, “Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum” dedi.

“Değişeceğini düşünüyorum”

Ayrıca İsmail Kartal, Başkan Ali Koç’un, “İnşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacak” sözleriyle ilgili soruya da cevap verdi. Kartal, “Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin şampiyon olacağını ima eden Kartal’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe taraftarı, hocalarının özgüvenli tutumunu destekledi.

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