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Gündem İsmail Kahraman Batı’nın Ayasofya teklifini açıkladı! Kabul etmeyince Sincan’da tanklar yürüdü
Gündem

İsmail Kahraman Batı’nın Ayasofya teklifini açıkladı! Kabul etmeyince Sincan’da tanklar yürüdü

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya Camii hakkında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 12:19:00 - 2023-03-16 12:34:01

‘Devlet olmanın sembolüdür' diyerek Ayasofya Camii'nin önemini vurgulayan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya Camii'nin tarihi süreçte yaşadığı değişimi ve Dünya Kiliseler Birliği'nin iskele kaldırma kararına rağmen teklif ettiği maddi desteğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Ayasofya bizim baş camimizdi. Bizans zamanında da başkiliseleriydi. Fatih, genç yaşında İstanbul'u almak için bir gayrete girmişti. İstanbul almak Fatih'e nasip oldu. Fetih sonrası Fatih Sultan Mehmed doğruca Aksaray- Beyazıt üzerinden Sultanahmet'e geldi. Atından inerek beyaz kaftanını serdi ve iki rekat şükür namazı kıldı. Günlerden salı ve ikindi vakti. Ayasofya hür olmanın, bağımsız olmanın başlı başına bir devlet olmanın sembolüdür. 86 yıl zincirlendi. Papa 6. Paul, Türkiye'ye gelen ilk Papa'dır. Papa'ya 1967 senesinde büyük alaka gösterdiler. Papa İstanbul'a geldiğinde bütün devlet büyük bir karşılama yaptı. 6. Paul geldiği ilk gün Ayasofya'yı ziyaret etmek istediğini söyledi. Salı günü ikindi vaktini kasten seçti. Fatih'in 2 rekat namaz kıldığı yerde hemen diz çöktü, dua edeceğini söyledi. Bu bir özlemin giderilmesi için yapılan bir hareketti. Biz ezelden beri Ayasofya'nın açılması için faaliyetlerde bulunuyoruz ancak Tayyip Bey'in gelmesiyle açıldı. Ayasofya'yı açtırmazlardı. Amerika öteden beri Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de karşısında bir tavır takınır. Bizim inancımıza hürmet noktasında en geride kalanlardandır. Amerika, Ayasofya'nın müze yapılması için o günkü hükümete baskı yapmıştır. Dönemin yöneticileri de bu hatayı işlemiştir. İdrak ötesi bir hadisedir. Dünya bırakmıyor. Amerika'sıyla, kurdukları derneklerle, Dünya Kiliseler Birliği ile. İnşallah 86 yıllık hasret bir daha tahakkuk etmeyecektir” dedi.

Sözlerine devam eden Kahraman, “O dönem Kültür Bakanıyım. Ayasofya tamire alınmış. Onca zaman geçmiş olmasına rağmen iskele hala duruyor. Sorduğumuzda ise tamirat deniliyor. Camideki işleri yapan şirket, sene başına takvim çıkarmıştı. Ayasofya'nın minaresiz kilise resmi. Yunanistan'da 'gelecek yılda Ayasofya'da' diye yılbaşı tebrikleri basılırdı. İskelenin söküleceğini söyledim. Aynı hafta içerisinde Dünya Kiliseler Birliği'nden bir heyet geldi. Ayasofya'nın paratonerlerini yapmak istediklerini söylediler. 'Bu eseri korumamız lazım size 5 milyon Lira ödeyeceğiz' dediler. Biz de karşılık olarak 'bizim paratoner yapacak paramız var. Surlar da korunması gereken tarihi eserlerdir. Surları yapın' dedik. Bir hafta sonra bir başka heyet geldi. Bu kez de 'kubbeyi bakırlayalım, yan kubbeleri destekleyelim. 50 milyon dolara kadar destek verelim' dediler. Biz de, 'siz gidin surları yapın biz burayı yaparız' cevabını verdik. Bu olayların ardından Sincan'da tanklar yürüdü. Sen mi Ayasofya diyorsun, sen mi borç almayarak tefecilere zarar veriyorsun, sen mi manevi değerlere ehemmiyet veriyorsun? Sincan'da tanklar yürüyor, neden mi? Türkiye'nin gelişmesini istemedikleri için maneviyata ehemmiyet vermek istemiyorlar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

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Yorumlar

Barış

İçerideki hainlerin de dışarıda ki düşmanlarında halen bitmek bilmeyen hesapları var önce vatan önce bayrak önce yüce Türk milleti vatansız bayrağın ne anlamı kalır bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış bunu alacaklar bir değil bin kere düşünmesi lazım Türk milletinin umudu mazlumların umududur RTE ve bu millet bitti demeden bitmez nasıl ki Çanakkale geçilemedi Türkiye zaten hiç geçilmez tamda şimdi bir ve beraber olma günü hainlere düşmanlara fırsat vermemek için onları sevindirtmemek için yine yeniden destan yazmalıyız Allah'ın izniyle inşaAllah

Abdullah Murat

Ayasofyanın pek bir anlamı kalmamıştır Bu ancak onların batıl bir mücadelesinin parçası olabilir Çünkü Gerçek bayrak sancak O cennet yoluna Allahın hoşnutluğuna rızasına çıkaran yola Allahın yoluna çıkaran elçinin taşıdığı sancak Allahın hükümlerinin hakimliğini müslümanın onur ve iizetinin özgürlüğünün sembolü olan bayrak indirilmiş yerine batıl olanlar yerleştirilmiştir. Hatta indirilmekle kalmamış çüğnenmiş tehlike ilan edilmiştir. Müslümana karşı tank yürütenler başka ülkelerin örgütlerin masonik siyonik yapıların komutasına girmiş masonlar hainlerdir. dünyada diğer mescidlerden farkı kutsal bir özelliği olan üç mescid vardır. Elçi bize böyle bildirmiştir KABE MESCİDİ NEBEVİ MESCİDİ AKSA bunlar tüm müslümanların kaleleridir. Allahın indirdiği ile hükmetmem işi olan laiklik; Allahın insanlara korumaları için bir emanet namus izzetlerinin yegne vesilesi kutsal Allahın ayetlerini insanlardan korkmak ve/ya azıcık aldatıcı süslü ama pis dünya menfaatlenmesine karşın stılmasıdır Kutsala bu hainliği gerçekleştirenler herşeylerini kaybetmiş batıla büyük günaha dadanmış karanlıklar için süslü bir aldanışta ama pislikte olan şeytanın dostu sıfatıyla sıfatlanmış kafirlerin takendileridir. Bu hainlere şaytanın dostlarına onların hakka karşı edindikleri ideolojilerine yaslarına kanun kurallarına boyun eğerseniz cennetin haram kılındığı onlar şirk koşanlaran olursunuz buyurulmaktadır. devlet yönetiminin tamamı yasaklamak emretmek yani yasama yürütme yargı dost düşman edinme evlilik miras ticaret vergi yeme içme kılık kıyafet savaşmak barışmak müttefik olmak tümü Allaha teslimiyet ve islamın şartı RUKU boyun eğiş mevzuları Allah ve bir devlet reisi hakim ve komutan Hz Muhammed SAV in imanlı ve imanı umanların uymaktan başka yolu olmayan hüküm konularıdır. Allahın bölünemez ilan ettiği hak dini islamı onun temel yapı taşları olan devleti orduyu ve eğitimi dinsizleştirmek suretiyle paramparça yapanlar eliyle alakasını kesmiş yoldan açıkça çıkmış ebedi cehennem ateş yolu şeytanın ayak izlerine uymuştur Bunlar dini sahibinin tanım ve sınırlarıyla tanımamamış daha doğrusu tek ilah Allaha teslimiyet ve boyun eğişi gerçekleştirmemiş bununla birlikte yaptıkları bu büyük işe din mensuplarının katılımını zorunlu kılmış ve daha çok kendilerine boyun eğdirmek suretyile Allahın mürtedlik hükmü dahilinde tutmakta süslü bir menfaatlenme ortamına karanlıklara zulme pisliğe ebedi cehennem ateşine sürüklemekte far kıldıkları eğitim ile nesli bozmakta ateizm şirk temelli ideolojilerini empoze etmekte Allahın yolunu kötü ve uygulanamaz ilan etmekte ve göstermektedirler Dine istedikleri kadar verdikleri günümüz hrisityanlığı gibi mabedlere mahküm ettikleri kendi olu ve yorumlarıyla dini din adamını ve mensuplarını afyonladıkları hakkı sansürledikleri bir kurumu icad etmişler ve adeta insanları Allah ile aldatmaktadırlar ve bu aldatımı küfrü ve şirki mürtedlik halini din özgürlüğü olarak lanse etmektedirler bu insanların ebedi cehenenme sürüklendiği döndürüldüğü hal adam öldürmekten beter karışılması kesinkez yasak olan yok edilmesi emredilen fitne ortamıdır. Her insanın kendini ve ailesini özellikle bu ebedi cehenenmlik yapan büyük günahlardan koruması Allahın indiridği ile hükmedilen gerçek adaleti onur ve özgürlük büyük günahlardan arınmışlık halini temin etmesi onun birinci derce güvenlik ahiretide içine alan bir beka meselesi davasıdır Canından çok daha önemlidir. Bu mücadeleyi örneklendiği gibi malından harcayarak canını ortaya koyarak göstermesi Allahın hoşnutluğuna affına giden emaneti krumanın bir cüzü Allahın emri ayetidir.
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