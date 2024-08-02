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Dünya İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü
Dünya

İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-02 10:21:00 -
İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

İran'da düzenlenen suikastla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi toprağa verileceği Katar'a götürüldü.

İran'da düzenlenen suikastla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenazesi toprağa verileceği Katar'a götürüldü.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

AA'nın Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan aktardığı habere göre, Haniye'nin cenazesi, cuma günü defnedileceği Doha'ya getirildi.

Haniye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.

Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Haniye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği duyurulmuştu
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. 31 Temmuz günü sabaha karşı yaptığı Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlenmişti.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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