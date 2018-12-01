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İsmail Hakkı Esen kimdir nerelidir?

İsmail Hakkı Esen MHP Çankırı belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra İsmail Hakkı Esen’in kim olduğu araştırılıyor. Kars MHP belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Eken kimdir? İsmail Hakkı Eken ve kaç yaşında? İşte İsmail Hakkı Eken hayatı ilişkin bilgiler

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:21
İsmail Hakkı Esen kimdir nerelidir?

İsmail Hakkı Esen MHP Çankırı belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra İsmail Hakkı Esen’in kim olduğu araştırılıyor. Kars MHP belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Eken kimdir? İsmail Hakkı Eken ve kaç yaşında? İşte İsmail Hakkı Eken hayatı ilişkin bilgiler 

Aslen Çankırılı olan İsmail Hakkı Eken, 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesi. Esen, aynı zamanda bir otomotiv firmasında  işletmecilik yapıyor.

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Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:21
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