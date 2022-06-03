Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı mercek altına yatırıldı. Peki, İsmail Hacıoğlu kimin oğlu?

İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun babası kim hangi takımda oynadı?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. İsmail Hacıoğlu'nun babası Bulgar Mehmet lakaplı eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu'dur.

İsmail Hacıoğlu Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı. Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.[4] Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı filmler:

2001 - Bana Şans Dile - Çağlar

2003 - Karşılaşma - Osman

2005 - Anlat İstanbul - Fiko

2006 - Sınav - Mert

2007 - Kabadayı - Murat

2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 - Vali - Sarp Uçar

2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 - Sonsuz Bir An - Volkan

2010 - Çakal - Akın

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 - Meryem - Murat

2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 - Kafes - Mehmet Sipahi

2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik

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İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı diziler:

Koçum Benim (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gece Sesleri (2008-2009)

Şüphe (2011)

Firar (2011-2012)

Osmanlı Tokadı (2013-2014)

Zeyrek ile Çeyrek (2015)

Kayıtdışı (2017)

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018-2019)

Çocuk (2019-2020)

Zümrüdüanka (2020)

Mahkum (2021-günümüz)