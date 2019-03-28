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İsmail Erdem: “Ataşehir’de altyapı ve üstyapı kadar, hatta daha da fazla ‘insana yatırım’ yapacağız”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de bugün 3’ncüsü düzenlenen ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:24
İsmail Erdem: “Ataşehir’de altyapı ve üstyapı kadar, hatta daha da fazla ‘insana yatırım’ yapacağız”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir’de bugün 3’ncüsü düzenlenen ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı. Sevgi yürüyüşünden sonra konuşma yapan Başkan Erdem, “Ataşehir halkına nitelikli projelerle hizmet edebilmek ve tüm sorunlarına çözüm üretebilmek için geliyoruz” dedi.



Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir’de 3’ncüsü düzenlenen sevgi yürüyüşüne katıldı. Sevgi yürüyüşüne Başkan İsmail Erdem ile birlikte Eski Bakan İdris Güllüce ile çok sayıda Ataşehirli katıldı. Mimar Sinan Mahallesi’nden Mevlana Mahallesi’ne kadar süren sevgi yürüyüşünde Başkan Erdem vatandaşları selamlayarak karanfil dağıttı.



Mevlana Mahallesi’nde konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, “Sevdamız Ataşehir ’in geleceği için, mutlu yarınlara kavuşması için, komşularımızın hakkı olan hizmeti alması, Ataşehir’in projelerle kalkınması için geliyoruz. Ataşehir 1 Nisan’da gönül belediyeciliği ile tanışacak, mutlu yarınlara ulaşacak. Ataşehir’de altyapı ve üstyapı kadar, hatta daha da fazla ‘insana yatırım’ yapacağız. Belediyecilikte şehir inşa etmek demek, gönüller inşa etmek demektir. En çok da çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin gönüllerini inşa edeceğiz. Ataşehir halkına nitelikli projelerle hizmet edebilmek ve tüm sorunlarına çözüm üretebilmek için geliyoruz.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:24
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