İsmail Demir'den Akıncı ve Aksungur açıklaması: Müşterilerimiz kapıda bekliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ firması tarafından geliştirilen Aksungur ve Baykar firması tarafından geliştirilen Akıncı SİHA hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak SİHA'ların gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Müşterilerimiz kapıda bekliyor

Basın toplantısında konuşan Demir, SİHA'ların vuruş kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Teber ve türevleri, MAM-L ve türevlerinin, daha geniş ölçekte SİHA'lara çok daha geniş kabiliyetler kazandıracak belki de sürü mantığıyla hücumu sağlayacak, kendi savunmalarını ortaya koyabilecek muhtelif kabiliyetlerin kazandırılması önümüzdeki dönem stratejilerimiz arasında" diyen Demir Aksungur ve Akıncı SİHA'ların envantere alınma süreci hakkında bilgi verdi.

Gelecek yıl teslimatların başlayacağını dile getiren Demir, "Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor" diye konuştu.