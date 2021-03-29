İsmail Demir Milli Muharip Uçak için tarih verdi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın ilk prototipinin 2023 yılında hangardan çıkarılacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayi projeleri hakkında son bilgileri paylaştı.
Hisar füze sistemiyle ilgili konuşan Demir, "İHA, roket, balistik füze saldırılarını önlemeniz lazım. Bunların hepsi tehdit oluşturur. Karşı koymak için menzilleri değişik sistemler geliştirdik. Hisar da bunlardan biri" ifadelerini kullandı.
Milli Muharip Uçak (MMU) projesindeki son durumu aktaran Demir şunları kaydetti:
"F-35 konusundaki ihtiyacımızı bu uçakla gidereceğiz. Hürkuş da geliyor. Önemli kabiliyetler elde edeceğiz. Çalışmalar son hızla ilerliyor. 2023'de hangar çıkışını yapacağız."
Türk savunma sanayii ürünlerine dünyada büyük bir ilgi olduğunu belirten Demir, savunma sanayindeki yerlilik payının yüzde 70'lere ulaştığını açıkladı.