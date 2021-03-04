İsmail Demir kritik gelişmeyi duyurdu! TCG Anadolu'da SİHA'lar kullanılacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, "TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek Bayraktar TB2 ve çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verildi.

Böylelikle TCG ANADOLU Amfibi Harp Gemisi’nde Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’nın kullanılacağı ilk kez açıklanmış oldu.

Türk Donanması’nın amiral gemisi olacak TCG ANADOLU (L400)’nun, bu yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. TCG ANADOLU üzerinde, SİHA kullanımı için bir dizi tasarım değişikliğinin gerçekleştirileceği bilinmekte.

Baykar Savunma tarafından Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen ve daha fazla kalkış ağırlığına sahip olacak Bayraktar TB3 tipi SİHA’lar, TCG ANADOLU üzerinde kullanılacak.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacaktır.