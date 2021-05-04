İsmail Demir gururlandıran gelişmeyi duyurdu: Başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nde gelinen son aşamayı paylaştı.

İsmail Demir, "HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından Otonom HİSAR A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti." ifadelerini kullandı.

"HİSAR A+ Projesi'nin sistemleri envantere girmeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada da Türkiye'nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiği vurgulandı.

Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan 'HİSAR Projeleri'nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+ ile orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşla imhasıyla kanıtlandı."

"Sistem hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacaktır"

Açıklamada, otonom HİSAR A+'ın zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edeceği belirtilerek, "Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 derece koruma yeteneği ve herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahip." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sistemde, radar, elektrooptik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzelerin tek bir zırhlı paletli araç üzerinde yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, sistemin takım halinde ve üst komuta kontrol unsurlarıyla çalışma yeteneğinin de bulunduğunu ifade edildi.

Açıklamada, sistemin diğer özelliklerine de işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"HİSAR A+ füzesi yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahiptir. Füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiştir. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. Günümüz harekat ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem, hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacaktır."