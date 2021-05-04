  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Büyük rekor kırıldı! Saatte 532 bin kilometre hız yaptı
Fransa’da Danıştay göçmen ve islam düşma
Fransa’da artan İslam düşmanlığı endişel
Teknoloji İsmail Demir gururlandıran gelişmeyi duyurdu: Başarıyla imha etti
Teknoloji

İsmail Demir gururlandıran gelişmeyi duyurdu: Başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli hava savunma sistemi "HİSAR A+"nın, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barındıran otonom konfigürasyonunun, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:32:00 -

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nde gelinen son aşamayı paylaştı.

İsmail Demir, "HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi, ilk defa envantere girecek tüm unsurlarını tek araç üzerinde barından Otonom HİSAR A+ konfigürasyonu, irtifa ve menzilde performansı artırılmış olarak yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti." ifadelerini kullandı.

"HİSAR A+ Projesi'nin sistemleri envantere girmeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada da Türkiye'nin hava ve füze savunmasında önemli görevler üstlenen HİSAR A+ Projesi sistemlerinin envantere girmeye devam ettiği vurgulandı.

Atış İdare Cihazı ile koordineli çalışan Füze Fırlatma Sistemleri ve füzelerin envantere girmesini müteakip tam otonom olarak görev yapabilme kabiliyetine sahip olan, üzerinde bütün sensör, komuta kontrol, atış kontrol unsurlarını ve füzeleri barındıran Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (Otonom HİSAR A+) de kullanıma alınmaya hazır hale geldiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otonom HİSAR A+ Atışlı Testleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Aksaray Atış Alanı'nda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, hava savunma alanında önemli kazanımlar sağlayan 'HİSAR Projeleri'nde irtifa ve menzildeki performans artışları, Otonom HİSAR A+ ile orta irtifa ve uzak menzilde taarruz eden yüksek hızlı hedefin doğrudan vuruşla imhasıyla kanıtlandı."

"Sistem hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacaktır"

Açıklamada, otonom HİSAR A+'ın zırhlı mekanize hareketli birliklerin hava savunma görevini icra edeceği belirtilerek, "Sistem her türlü arazi şartında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi, dik atım kabiliyetleri ile 360 derece koruma yeteneği ve herhangi bir unsura ihtiyaç duymadan hedefleri önleme kabiliyetine sahip." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sistemde, radar, elektrooptik sensörler, komuta kontrol, atış kontrol unsurları, haberleşme unsurları ve füzelerin tek bir zırhlı paletli araç üzerinde yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, sistemin takım halinde ve üst komuta kontrol unsurlarıyla çalışma yeteneğinin de bulunduğunu ifade edildi.

Açıklamada, sistemin diğer özelliklerine de işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"HİSAR A+ füzesi yüksek manevra kabiliyeti ve çift darbeli motor teknolojisine sahiptir. Füzenin yüksek etkinlikli ve parçacık tesirli harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiştir. Farklı irtifalardaki tehditlere karşı ülkemizin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen sistemin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor. Günümüz harekat ihtiyacına ve tehditlerine uygun olarak tasarlanan sistem, hava savunmada ciddi bir güç çarpanı olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar
Dünya

Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar

ABD'nin Arizona eyaletinde Milli Park Hizmeti (NPS) Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler aradığını duyurdu.
ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor
Dünya

ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor

FETÖ terör örgütü üyesi Enes Kanter, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey'i satın aldı. Senatör seçim kampanyasına bağışta..
Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu
Dünya

Ayşe teyze Almanya’da fenomen oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs gösterileri sırasında evinin önündeki meydanda toplanan göstericilere balkona çıkarak, selam veren Ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay