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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Yeni teslimatları yapıldı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 15:04:00 - 2022-06-12 15:04:30

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi KARGU'ların yeni teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

mahoaga

TSK'da, muhtemel Yunan 'kaşıntısı'na yetecek miktarda doygunluğa ulaşana kadar, her türlü iha-siha ihracatı askıya alınmalı.
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