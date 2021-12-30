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Gündem İsmail Demir duyurdu: ATAK helikopterini teslim ettik!
Gündem

İsmail Demir duyurdu: ATAK helikopterini teslim ettik!

2021 yılında Türk Savunma sanayisinde Türkiye’yi şahlandıran projelere imza atıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 22:01:00 -
İsmail Demir duyurdu: ATAK helikopterini teslim ettik!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak için yılın son günlerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bugün KKK'ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Yarın teslimatlarımıza devam edeceğiz, takipte kalın" ifadelerine yer verdi.

 

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