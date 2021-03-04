İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı

Bir televizyon kanalına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ALTAY tankı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında "Tabi süre vermek biraz gördük ki tehlikeli oluyor. Biz sözleşmenin gereği olan süreyi verdik, bu da bizim aleyhimize kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullanan Demir, Almanya’nın prototip geliştirme esnasında güç sistemi tedarikinde problem çıkartmadığını ancak seri üretim aşamasında ambargo uyguladığını ve burada da Türkiye’nin bir milli duruşu olduğunu vurguladı.

Demir, "Tabi ki bekleme sürecinde işin çıkmaza girme ihtimaline karşı alternatifler başladı. Birinci alternatif, tabi ki kendi güç paketimizi geliştirmek. Bu çalışma devam ediyor. Burada UTKU ve BATU adlı iki tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi 1000 beygirlik motor geliştirme projesi, diğeri de 1500 beygirlik motor ve transmisyon yani güç sistemi geliştirme projesi.

Bunlar da gayet iyi gidiyor, 1000 beygirlik motorumuzun çalıştırılması yapıldı ve testleri devam ediyor. 1500 beygirlik tank motorumuzun da testlerine önümüzdeki günlerde başlayacağız. İnşallah yol haritamızda nelerin olduğu, nelerin yapıldığıyla ilgili çok geniş bir duyuru da yakında yapacağız. Bu, birinci alternatif, tabi bu biraz zaman alıyor olacak.

İkinci ise başka bir ülkeden bu motorun temin edilmesi, yani kendi motorumuzun devreye girme aşamasına kadar en azından aradaki boşluğu doldurmak için bu güç sisteminin kullanılması. Bu ülke ile çalışmalarımız çok iyi bir noktaya geldi. Yakında oradaki güç paketinin Türkiye’ye getirilip testleri başlayacak. Takvim vermek; o güç paketinin entegrasyonu, testleri ve oradaki performansı konularının şu anda nereye varacağını bilmiyoruz. Amacımız, en kısa zamanda gerçekleştirmek" açıklamalarında bulundu.

SavunmaSanayiST