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Teknoloji İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?
Teknoloji

İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Brezilya’nın "NAe São Paulo" uçak gemisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 12:22:00 -
İsmail Demir açıkladı! Türkiye neden Brezilya'nın uçak gemisini almıyor?

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin neden Brezilya'nın envanterinden çıkardığı NAe São Paulo uçak gemisini satın almadığını açıkladı.

Söz konusu uçak gemisinin oldukça eski ve masraflı bir platform olduğunu belirten Demir şu ifadeleri kullandı:

"Uçak gemisi yapmak, Türkiye’de gemi sanayii için hiç sorun değil. Uçak gemisi yapmak istersek, yarın kolları sıvar yaparız ve uçak fırlatma sistemleri vb. konulara da çalışırız. Ben de konu gündeme gelince, arkadaşlarıma biraz detayına bakın dedim. Çok çok eski bir gemi, masrafları zaten korkunç ve işe yarar bir tarafı yok."

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