İsmail Damat kimdir nerelidir?

İsmail Damat’ın kim olduğu merak ediliyor. AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen İsmail ilçe başkanı İsmail Damat kimdir? İsmail Damat nereli ve kaç yaşında?

1976 yılında Kars’ta dünyaya geldi. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak öğrenim gördükten sonra 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukat ve Arabulucu’dur.30 Yıldır Beylikdüzü’nde ikamet etmektedir.Beylikdüzü Ak Parti ilçe başkanlığınıda yürütmektedir.