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Spor İsmail Çipe kimdir kaç yaşında?
Spor

İsmail Çipe kimdir kaç yaşında?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti. Maçın ardından ise taraftarların eleştiri oklarının hedefinde İsmail Çipe vardı. Peki, İsmail Çipe kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:22:00 -
İsmail Çipe kimdir kaç yaşında?

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda Galatasaray penaltı atışları sonunda Denizlispor'a yenildi ve organizasyona veda etti. Galatasaray'ın file bekçisi İsmail Çipe ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki, İsmail Çipe hangi takımlarda oynadı?

İsmail Çipe kimdir kaç yaşında?

İsmail Çipe 5 Ocak 1995'te Antakya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Hatayspor'da başlayan İsmail Çipe 2010'da Galatasaray altyapısına transfer oldu. 2016 yılında A Takıma yükselen İsmail Çipe Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giydi.

İsmail Çipe sarı-kırmızılı forma ile 14 maçta görev aldı.

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