İsmail Çipe gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'da İsmail Çipe kararı:
sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe’nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Okan Buruk’un teknik direktörü koltuğuna oturmasıyla birlikte sarı kırmızılı ekip çalışmalarına başladı. 2021-2022 sezonuna Galatasaray'da 9 maça çıkan İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. Peki İsmail Çipe kimdir? İsmail Çipe Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi?
Sarı-Kırmızılılarda sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail Çipe ile yollar ayrıldı. Ajansspor’da yer alan habere göre İsmail Çipe'ye kulüp bulması için izin verildi.
İsmail Çipe kimdir?
İsmail Çipe, 5 Ocak 1995 tarihinde Antakya, Hatay'da doğdu. Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Bugsaşspor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor'da kiralık olarak oynayan Çipe, Galatasaray formasıyla ilk maçına 10 Kasım 2018'de Galatasaray'ın Süper Lig'de 3-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasıyla çıktı. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını Kayserispor'da geçirdi.