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İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında nereli? İsmail Balaban biyografi

Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri start aldı. Güreş müsabakalarını takip eden vatandaşlar, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan İsmail Balaban’ı merak ediyor. Peki, İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

08 Eylül 2019 Pazar 15:42
İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında nereli? İsmail Balaban biyografi

Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri start aldı. Güreş müsabakalarını takip eden vatandaşlar, Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde mücadele eden ve Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2013 ve 2017 yıllarında Başpehlivan olan İsmail Balaban’ı merak ediyor. Peki, İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

İsmail Balaban kimdir?

İsmail Balaban 1987 yılında Antalya’da doğdu. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balabanın ikizidir.652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı.

Güreş kariyeri

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:42
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