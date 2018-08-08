İslim kebabı tarifi

KÖFTELİ İSLİM KEBABI

Köftesi İçin:

500 gr. kıyma

Yarım ekmek içi (ufalanmış)

3 orta boy soğan

Tuz, karabiber

1 yumurta

2-3 diş sarımsak

Diğer Malzemeler:

2 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

Domates

Yeşil biber

1 kg patlıcan (ince ve uzun tercih edin)

HAZIRLANIŞI:

Köfte malzemelerini geniş bir kase içinde yoğurun, ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizde top yapın, fırın tepsisini çok az yağlayın ve köfteleri dizerek, fırında pişirin.

Patlıcanları önce alacalı soyup ardından boyuna dilimleyin çok ince olmasın yoksa köfteleri sararken problem olabilir. Patlıcanları orta ateşte hafif pembeleşinceye kadar kızartın.

Kızaran patlıcanların yağını kağıt havlu ile alın. Bir kaseye kızarmış patlıcanları çaprazlamasına yerleştirin ve içine 1 adet köfte koyarak patlıcanları köftenin üzerine kapatıp bir tepsiye ters çevirin ve üzerine bir kürdan batırın. Daha sonra domates ve yeşil biber ile süsleyin.

Tüm malzemeler bitene kadar bu işlemi yapın ve kebapların üstünü aşmayacak şekilde salçalı su yapıp tepsiye ekleyin.Dahaönceden 180 derece ısıttığınız fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.