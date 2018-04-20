İşlerine gelince öyle bir anlaşıyorlar ki

Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri kaynak, Suriye ordusunun bazı silahlı gruplarla Şam'ın güneyindeki bölgelerden militanların tahliye edilmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi.

Kaynak, "El Hac el Esved'de ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma, DEAŞ militanlarının el Badiye el Şarkiya bölgesine, Nusra militanlarının İdlib'e tahliye edilmesini öngörüyor" dedi.

"DİĞER MİLİTANLAR KENDİ KARAR VERECEK"

Diğer militanların yasal statülerini bizzat belirleme imkanına sahip olacağını aktaran kaynak, "Batı Guta'ya bağlı Yilda Babila ve Beyt Sahm'daki militanlar ya kalacaklar ya da kalıcı olarak gidecekler" diye ekledi. Kaynak, anlaşmanın militanların tüm hususları onaylamasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtti.