İşler düzeliyor, şirket sayısı artıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, temmuz ayına dair açıkladığı kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584’ten 7 bin 197’ye yükseldi. Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısında yüzde 5,88 artış yaşanmış oldu.

7 bin 301 yeni belge

Türkiye’de temmuzda 7 bin 301 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Bunların yüzde 86’sını limited şirketler, yüzde 12,57’sini anonim şirketler, yüzde 1,42’sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43’ü İstanbul, yüzde 9,97’si Ankara, yüzde 5,25’i İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Sektör dağılımında ise ticaret, imalat ve inşaat başı çekti.

Yabancılar da var

Geçen ay kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692’si Türkiye, 92’si Suriye ve 72’si İran ortaklı oldu. Geçen ay kapanan şirket sayısı ise bin 119 olarak açıklandı.