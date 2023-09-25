  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun

Yeniden Refah Partisi Malatya kararını tüm Türkiye'ye ilan etti! Beklenmedik hamleyi yaptılar

Altın için bomba gelişme! Bunu yapmayan, dizlerini dövecek! "Ah-vah" etmeyin sonra

Marmaray'da şerefsizlik! TCDD'den açıklama geldi

A101 şubesinde skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı

Erdoğan ve Aliyev'den güldüren diyalog! İşte sosyal medyada konuşulan o video

Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Tüm Türkiye şaşkına dönmüştü! Ahmet Hakan, "İçimin yağları eridi" deyip duyurdu

Taliban kararını dünyaya ilan etti: Türkiye'nin planını masaya getirdik

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi İşlenmemiş altın konusu: Kota uygulaması kapsamı değişti diyerek duyurdular! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Ekonomi

İşlenmemiş altın konusu: Kota uygulaması kapsamı değişti diyerek duyurdular! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:41:00 - 2023-09-25 22:21:37
İşlenmemiş altın konusu: Kota uygulaması kapsamı değişti diyerek duyurdular! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

İstanbul Kuyumcular Odası, altın fiyatlarındaki farkı ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama geliştirdi. Son gelen haberde ise; İşlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiği bildirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler" konulu duyuru ile işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği anımsatıldı.

Borsa İstanbul, "Altın İthalatı ile İlgili Düzenlemeler" konulu duyuru 

Kota kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak 22.09.2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00,7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu nedenle Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül 2023'ten itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa'ya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

AB'nin enerji ithalatı, doğal gaz ürünleri tedariki: İkinci çeyrekte düştü! Rusya'dan gaz payı herkesi şaşırttı
AB'nin enerji ithalatı, doğal gaz ürünleri tedariki: İkinci çeyrekte düştü! Rusya'dan gaz payı herkesi şaşırttı

Ekonomi

AB'nin enerji ithalatı, doğal gaz ürünleri tedariki: İkinci çeyrekte düştü! Rusya'dan gaz payı herkesi şaşırttı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman 'eşi benzeri yok' lüks dağ turizmi projesini başlattı! Müthiş hamle
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman 'eşi benzeri yok' lüks dağ turizmi projesini başlattı! Müthiş hamle

Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman 'eşi benzeri yok' lüks dağ turizmi projesini başlattı! Müthiş hamle

AB ülkesi üyelerinden yetkili ismi konuştu: Bir kez daha Çin'e rekabet tepkisi çıkışı! Net mesaj!
AB ülkesi üyelerinden yetkili ismi konuştu: Bir kez daha Çin'e rekabet tepkisi çıkışı! Net mesaj!

Dünya

AB ülkesi üyelerinden yetkili ismi konuştu: Bir kez daha Çin'e rekabet tepkisi çıkışı! Net mesaj!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

{relation id:1790311 slug:'akaryakit-fiyatlariyla-ilgili-flas-haber-arac-sahipleri-akaryakit-fiyatlarina-zam-indirim-var-mi-benzin-motorin-lpg-fiyati'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23