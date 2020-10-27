İslamofobi virüsünün merkez üssü Fransa

Fransa’da Macron iktidarında kurumsallaşan Neonazi kafası İslam’a ve Müslümanlara yönelik şiddeti artırırken, cami ve sivil toplum kuruluşlarının kapısına birer birer kilit vurulmasını sağlıyor. Neonazi kafasını ifşa eden dernekleri kapatma yoluna giden Fransa, Türkiye’ye “Özgür Basın-Özgür STK” dersleri vermeye kalkan Haçlı Batı’nın alçak yüzünü gözler önüne seriyor.

Macron kaşıyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saçtığı İslam düşmanlığının Müslümanlara şiddet eylemi olarak yansıdığı Fransa’da cami ve İslami STK’lara baskınlar düzenleniyor, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaret karikatürleri desteklenerek görselleri kamu binalarına yansıtılıyor. İslam’ın simgesi başörtüsüne savaş açılan Macron Fransa’sında İslamofobik saldırılar korkunç seviyede yükseliyor.

3 yılda yüzde 77 arttı

İslam düşmanlığının siyasi iktidar olduğu Fransa’da geçtiğimiz yıl 789 İslamofobik saldırının meydana geldiği ortaya çıktı. “Fransa’da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi” (CCIF) tarafından yayınlanan rapora göre İslamofobik suçlar 2018’e göre yüzde 17, 2017’ye göre yüzde 77 arttı.

Adres kamu kurumları

Müslümanlara yönelik saldırıların son 3 yılda yüzde 77 oranında arttığı ülkede İslamofobik eylemlerin yüzde 70’i kadınlara yönelik gerçekleşti. Toplam İslamofobik eylemlerin yüzde 59’u ayrımcılık üzerinden gerçekleşirken, ayrımcılığın yüzde 59’u ise kamusal alanda meydana geldi.

Macron’un ülkesinde İslam’ı hedefe koyan nefret politikası sonrasında Paris’in göbeğinde Eyfel Kulesi’nde iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı düzenlendi. Pazar günü gerçekleşen saldırıda bir grup Fransız’ın, iki başörtülü Müslüman kadına “Pislik Araplar” diye bağırdıktan sonra defalarca bıçakladıkları belirtildi.

Neonazi kafası

Türkiye’ye sürekli “özgür basın-özgür STK” hizası vermeye kalkışan Fransa’da 51 İslami sivil toplum kuruluşu kapatılmak isteniyor. Fransa İçişleri Bakanı, 51 derneği feshetmek istediklerini duyurdu. Ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana 73 cami, dernek, özel okul ve iş yeri kapatıldı. Fransa’daki İslamofobi gerçeğini her yıl raporlarıyla gözler önüne seren ve mağdurlara hukuki destek veren “Fransa’da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi”nin de kapatılmaya çalışılması Haçlı Batı’nın gerçek yüzünü açığa çıkarıyor.

Helal gıdaya rıza yok

İslam düşmanlığıyla birlikte Müslümanlara yönelik şiddetin arttığı, İslami STK ve ibadethanelerin kapatıldığı Fransa’da helal gıdaya bile tahammül gösterilmiyor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyledi. Darmanin, “Marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonlar bulunmamalıdır. Cemaatçilik böyle başlıyor” dedi.

Laik cinnet ve yasak

Dünyaya laiklik ihraç eden Fransa, bunu Müslümana din düşmanlığı olarak tatbik ediyor. İslam kadınının sembolü olan başörtüsüne savaş açan Macron Fransa’sı, başörtülü velilerin çocuklarının okul gezilerine katılmasına dahi uyguluyor. Başörtü takan velilerin, çocuklarının okul gezilerine, müsamerelere ve veli faaliyetlerine katılmaları dinsel simgelerin kamusal alanda görünmemesi gerekliliği öne sürülerek yasaklandı. Lille kentinde kadın avukatlara duruşmalarda başörtüsü takmak yasak.

İtiraf: Deliriyoruz!

Tüm bunlar yaşanırken, Fransız Milletvekili Clementine Autain, TV’de ülkedeki terör saldırıları sonrası Müslümanlara karşı yapılan yorum ve uygulamalara ilişkin şu itirafta bulunuyor: “Ülkemizin durumundan kaygılıyım, kimin daha iyi aşırı sağ fikri getireceği yarışmasına girmişiz. Ülkedeki nefret iklimini aşırı sağ daha da besliyor. Deliriyoruz. Mantıksız yorumlar yapılıyor. Kızgınım, çünkü kabul edilemez, ülkemizde aşırı sağın önüne kırmızı halı seriliyor.”