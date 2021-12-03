İslami usullere göre gömüldü, ama bakın sonra ne oldu

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde İslâm Üniversitesi ile meşhur tarihî bir şehir olan Aligarh’ta benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek bir olay yaşandı. Müslüman zannedildiği için İslami kaidelere göre gömülen bir adamın Hindu olduğu ortaya çıkınca, mezar tekrar açıldı.

Takkeli ve sakallı diye…

Edinilen bilgilere göre, Aligarh’ta tarımcılıkla uğraşan ve 22 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir adamın cesedi, 23 Kasım'da Ramghat yolu üzerindeki yerel bir pazarın bodrumunda bulundu. Kimliğini tespit etmek için 72 saat boyunca kimse gelmeyince, polis takkeli ve sakallı olmasını da göz önünde bulundurarak adamı Müslüman kabul edip buna uygun bir şekilde defnetti. Ancak ailesi, sosyal medyada dolaşan bir videoda adamı teşhis etti. Ailesinin verdiği bilgi doğrultusunda, gömülen adamın Müslüman değil, Hindu olduğu ortaya çıkınca, mezar önceki gün tekrar açıldı. İslami usullere göre gömülen adam, Hindu ayinlerine göre mezardan çıkarılarak yakıldı.