0553 313 94 23

İslâmî idare prensipleri

“Eğer devlet başkanı zulüm yapmadan otorite sağlayamazsa, zaâfa düşmeden mülâyim olamazsa, isrâfa kaçmadan cömertlik edemezse, cimrilik etmeksizin tutumlu olamazsa bu devlet yaşayamaz.’’ (Hz. Ömer)

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:24
İslâmî idare prensipleri

İslâmî İdari prensiplerini-unsurlarını-şartlarını, Hulefâyı Râşidin devrinin özelliklerini içinde görmek en verimli yoldur:

İdareci iken halktan birisi imiş gibi hareket eden, halk içinde iken de idareci imiş gibi saygı gösterilen kimseleri tavzif edeceğim. ‘vazifelendireceğim’. ’’ (Hz.Ömer.) Bu prensip, bugüne kadar ifade edilmesi dahi akla gelmemiş bir yönetim şâheseridir.

Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde size devlet başkanı seçildim. Eğer dürüst hareket edersem bana yardım edin. Şayet hatalarım olursa bunları düzeltin. Doğruluk, emânete riayet etmektir. Yalancılık ise emânete riâyetsizliktir. Allah’a ve Rasulüne âsi olduğum zamanda bana itaat etmemelisiniz.’’ (Hz. Ebubekir)

Eğer devlet başkanı zulüm yapmadan otorite sağlayamazsa, zaâfa düşmeden mülâyim olamazsa, isrâfa kaçmadan cömertlik edemezse, cimrilik etmeksizin tutumlu olamazsa bu devlet yaşayamaz.’’ (Hz. Ömer)

Nimetler içinde bulunuşun, önemli işlere dalışın, onları unutturmasın sana. Büyük işlere bakman, küçük sayılan işlere bakmayışının mâzereti olamaz. Böyle bir özür de kabul edilemez. Sana gelip hallerini anlatamayanları sen ara, bul, düşün. Haksız olarak kan dökmekten sakın. Çünkü azâba sebep olan, nimetin kaybına, devletin zevâline yol açan hiçbir şey yoktur ki; kan dökmekle kıyaslanabilsin. Kendini beğenmekte seni gurura sevkeden şeylere uyup güvenmekten, övülmeyi istemekten çekin.’’ (Hz. Ali)

Sizi saltanat sürmek tahakküm ve tasallut etmek için vazifelendirmedim. Siz hidâyet rehberi olacaksanız ve herkes size uyacaktır. Müslümanların hukukunu temin ediniz. (Hz. Ömer.)  “Hani Rabbin meleklere [Muhakkak ben yeryüzünde bir halife yaratacağım] demişti.’’ (2/30)

“O, sizi yeryüzünün halifeleri yapan size verdiği şeylerde sizi imtihana çekmek için kiminizi derecelerle kiminize üstün çıkarandır.’’ (6/15)

“Yine onlar kendisini tekzib ettiler. Biz de hem onu hem gemide beraberinde bulunan kimseleri selâmete erdirdik ve bunları yeryüzünün halifeleri yaptık..’’ (10/73)    

“O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır.’’ (35/39)

“Ey Davut. Biz seni yeryüzüne bir halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet.” (38/26)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:24
  1. İslâmî İdari
  2. Hulefâyı Râşidin
  3. Hz.Ömer.
  4. Hz. Ebubekir
  5. Hz. Ali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te kamyon devrildi:1 yaralı
    1. Siirt’te kamyon devrildi:1 yaralı
    2. Tokatspor havlu attı, ligin son maçına..
    3. 2 cumhurbaşkanı çıkaran 126 yıllık..
    4. Bulaşıcı Hastalıklar Yönetmeliği..
    5. Mersin’de bir ambulans ortalama 7..
    6. Yeditepe Üniversitesine Bahar Spring..
    7. Büyükşehir’den gagep toplantısı
    8. İslâmî idare prensipleri
    9. Bilecik ve Bozüyük’ün kültür elçisi,..
    10. Bilecik’te Gripin konserine yoğun ilgi
    11. Güneş’li Beşiktaş, Galatasaray’a 1 kez..
    12. İnönü Belediye Başkanı Kadir..
    13. Sanayi Bakanı Varak: "300 Bini hibe, 1..
    14. Şehit babası, hakarete uğramamak..
    15. Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan
    16. Robotlar Kahramanmaraş’ta yarıştı
    17. Jandarmanın Aydın'daki imar yolsuzluğu..
    18. Vali Şehmus Günaydın: ”İnsanlarımızı..
    19. Hakkari-Çukurca karayolu sel suları..
    20. Yıldız Holding, 'Kalem Güzelleri' hat..
    21. Türkiye İnovasyon Haftası
    22. Şanlıurfa’da bir iş yerinde çıkan..
    23. Gavsı Sani Abdulbaki (k.s.) kimdir?
    24. Varank: Beklentinin üzerinde başvuru..
    25. Almanya’da koruyucu aile bilgilendirme..
    26. Niksar’da Ramazan pide fiyatları belli..
    27. İHA Bozyazı muhabirine teşekkür belgesi
    28. Boğazlıyan’da jandarma fidan dikti
    29. Dolu, turfanda ürünleri vurdu
    30. 6’ncı Uluslararası Maneviyat..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar