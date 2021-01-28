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Dünya İslami hassasiyeti sebebiyle müziği bırakan şarkıcı Cumhurbaşkanı adayı oldu
Dünya

İslami hassasiyeti sebebiyle müziği bırakan şarkıcı Cumhurbaşkanı adayı oldu

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İslami hassasiyetleri sebebiyle bir sanatçı olarak kariyerine son verdiğini duyuran Özbek şarkıcı Jahongir Otajonov, ülkesinde yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 15:45:00 -
İslami hassasiyeti sebebiyle müziği bırakan şarkıcı Cumhurbaşkanı adayı oldu

Kısa süre önce müzik kariyerinin bittiğini duyuran Özbek şarkıcı Jahongir Otajonov, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Kariyerini noktalayan Özbek şarkıcı Jahongir Otajonov, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

“Daha önce şaka olarak söylemiştim, ancak…”

Özbekistan'da yayın yapan Fe. adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Otajonov, "Sevgili arkadaşlar! Bugün internette, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık çalışmalarının bu yıl Mart ayında başlayacağını öğrendim. Bunu daha önce konuşmalarımda şaka olarak söylemiştim. Ama her şakada bazı gerçekler var. Şimdi açıkça cumhurbaşkanı olmayı planladığımı beyan ediyorum. Umarım ben olurum” dedi.

“Gerekirse bir parti oluşturacağım”

Otajonov, mesajı Instagram sayfasında yayınladığı bir videoda paylaştı ve 100 binin üzerinde görüntü elde etti. Aynı zamanda mevcut devlet başkanına herhangi bir iddiası olmadığını vurguladı.

Özbekistan’da cumhurbaşkanlığı adayları yalnızca siyasi partiler tarafından aday gösterilebildiği için Otajonov "Gerekirse bir parti oluşturacağım. Vaktim yoksa bir dahaki sefere kesinlikle olacağım” şeklinde konuştu.

İslami hassasiyeti sebebiyle müziği bıraktığını duyurmuştu

Geçen yıl 10 Aralık'ta Jakhongir Otajonov, İslami hassasiyetleri sebebiyle bir sanatçı olarak kariyerine son verdiğini söylediği bir video mesajı yayınladı. Ozodlik'e göre , bu video mesajının yayınlanmasının ardından, şarkıları Jakhongir Otajonov'un sosyal ağlardaki sayfalarından kaldırıldı.

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