İslami finans BDT’de büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in tespitine göre İslami finans, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde hızla büyüyecek. Moody’s’ten yapılan açıklamada BDT ülkelerinde gelecek 5 sene boyunca İslami finans ve bankacılığın dikkate değer bir büyüme göstermesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada bölge ülke hükümetlerinin de İslami finansın gelişimini desteklemek için gerekli yasal altyapı düzenlemelerini gerçekleştirdiği kaydedildi. Moody’s Analisti Svetlana Pavlova, “Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan, İslami finans bankacılığındaki büyümede öncü olacak. Bu ülkelerde büyük bir Müslüman nüfus mevcut. Hükümetler de İslami finansın büyümesi için daha iyi bir yasal altyapının sağlanması konusunda kararlılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

En uygun sistem

KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamdi Döndüren, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İslam ekonomisinin en önemli argümanının mudaraba olduğuna işaret etmiş; “Mudaraba emek ve sermaye sisteminin bir arada olduğu bir yapıdır. İslami finans da dünya üzerinde sıkça rastladığımız ekonomik sorunları çözmede faydalı bir sistemdir” demişti.