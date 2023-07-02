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Dünya İslami Cihad, İsrail İHA'sını paramparça etti!
Dünya

İslami Cihad, İsrail İHA'sını paramparça etti!

Yeniakit Publisher
2023-07-02 14:33:00 -
İslami Cihad, İsrail İHA'sını paramparça etti!

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İHA'nın Cenin'de düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Cenin Tugayı da İsrail'e ait küçük bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Cenin Tugayı ayrıca İHA'ya ait fotoğraflar ve video görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusu, bir yıldan fazladır arananlar listesinde olduğunu ifade ettiği Filistinlileri öne sürerek Cenin kentindeki operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.
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