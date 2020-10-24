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Gündem İslami Cihad Hareketi: Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir
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İslami Cihad Hareketi: Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, "Türkiye İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:03:00 -
İslami Cihad Hareketi: Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Fransa'da Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu. Şihab, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarında Müslümanlara karşı açıkça düşmanlık gösterdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Macron'un açıklamalarında Müslümanlara karşı açık bir düşmanlık göstermesi ırkçılığından kaynaklanıyor. Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir."

Müslümanlara yönelik ihlallerin Fransa'nın sistematik politikasının bir parçası olduğunu söyleyen Şihab, Müslümanların ülkedeki kurumlara büyük katkıları olmasına rağmen Fransa'nın söz konusu politikasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Şihab, Fransa'nın ülkedeki Müslümanların başarılarını görmezden geldiğini ve Müslümanlara karşı ırkçılığı koruyup temize çıkardığını ifade etti.

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