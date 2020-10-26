  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İslami Cihad Hareketi: Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor
Aktüel

İslami Cihad Hareketi: Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 01:39:28 -
İslami Cihad Hareketi: Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor

GAZZE (AA) - HAMDİ YILDIZ - Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." dedi.

Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamasından Avrupa Birliği'nin (AB) rahatsızlık duymasını esefle karşıladıklarını söyledi.

Fikir ve ifade özgürlüğüyle övünen AB'nin bu tavrının Birliğin çifte standartlarını yansıttığını dile getiren Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron hakkındaki açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine tepkisini, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." ifadesiyle göstermişti.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilmişti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılmıştı.

Başta Filistin, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Libya ve Katar olmak üzere İslam dünyasında Macron'a ve Fransa'ya tepkiler sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Khabib Nurmagomedov üzen kararını ilk kez açıkladı
Spor

Khabib Nurmagomedov üzen kararını ilk kez açıkladı

29. galibiyetini elde eden Müslüman UFC dövüşçücü Khabib Nurmagomedov emekli olduğunu açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay