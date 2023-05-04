İslami Büyük Doğu Akıncıları, 14 Mayıs seçimindeki kararını açıkladı

Merhum Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun düşünce ekolünü takip edenlerden oluşan İBDA (İslami Büyük Doğu Akıncıları) 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kime destek vereceklerini açıkladı. İslami Büyük Doğu Akıncıları'nın yayın organı olan Baran Dergisi'nin Mayıs sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verildiğine dair bir içerik yer aldı.

Baran Dergisi'nin Mayıs ayı sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi yer aldı. Derginin kapağında "Tarafımız doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'dır" ifadeleri yer alırken tanıtım yazısında da şu sözlere yer verildi:

"Malum olduğu üzere bu ayın aktüel planda en önemli hadisesi 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıllık iktidarı süresince içeride belli başlı batıcı mihrakların statükosunu kırarken, Türkiye’yi batı müstemlekesi kalmaktan kurtulma yolunda önemli bir noktaya taşıdı. Fakat Türkiye’deki rejim ve sistemin başlı başına bir problem teşkil etmesinden ve bu problemin 21 yıldır çözülememiş olmasından dolayı yine “çok kritik” bir seçimle karşı karşıyayız. Müslümanların bu süre zarfında elde ettiği kazanımların kaybedilmemesi ve ülkenin tekrar batı yörüngesine girmemesi için 14 Mayıs seçimlerinde “tarafımız doğrudan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı”dır."

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