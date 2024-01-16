İslamcı genç Ahmet Bostancı’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde
Cuma hutbesine getirdiği eleştiri yüzünden tutuklanan ve 56 gündür cezaevinde bulunan İslamcı genç Ahmet Bostancı'nın duruşması yarın Kartal Adliyesi'nde görülecek.
Cuma hutbesine getirdiği eleştiri yüzünden tutuklanan ve 56 gündür cezaevinde bulunan İslamcı genç Ahmet Bostancı'nın duruşması yarın Kartal Adliyesi'nde görülecek.
Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nun Bostancı'ya destek için saat 11:00'de adliyede toplanması bekleniyor.
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