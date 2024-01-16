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Gündem İslamcı genç Ahmet Bostancı’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde
Gündem

İslamcı genç Ahmet Bostancı’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde

Yeniakit Publisher
2024-01-16 10:04:00 -
İslamcı genç Ahmet Bostancı’nın duruşması yarın Kartal Adliyesi’nde

Cuma hutbesine getirdiği eleştiri yüzünden tutuklanan ve 56 gündür cezaevinde bulunan İslamcı genç Ahmet Bostancı'nın duruşması yarın Kartal Adliyesi'nde görülecek.

Cuma hutbesine getirdiği eleştiri yüzünden tutuklanan ve 56 gündür cezaevinde bulunan İslamcı genç Ahmet Bostancı'nın duruşması yarın Kartal Adliyesi'nde görülecek.

Çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu'nun Bostancı'ya destek için saat 11:00'de adliyede toplanması bekleniyor.

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Yorumlar

fetösavar

koruma kanunu mevzuu vuzuha erdirilmeli... yani yeter yahu....
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