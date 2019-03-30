“İslâm Ümmeti artık kendi modernitesini inşa ediyor”

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 4-7 Eylül 2019 günlerinde Helal ve Tayyib Ürünler için İstanbul’da gerçekleştirilecek büyük etkinlik için bütün Müslümanları İstanbul’a davet etti.

GİMDES ve CNR EXPO ev sahipliği yapacak

GİMDES Başkanı Büyüközer, 7’ncisi düzenlenecek olan Helal ve Tayyip Ürünler Fuarı için açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar birçok uluslararası konferans ve fuara öncülük ettiğini ifade eden Büyüközer, Yeşilköy’de düzenlenmesi planlanan fuar ve konferansın çalışmalarının başladığını duyurdu. Büyüközer, şunları söyledi: “Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan helal ve tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. Ülkemizde de bu arayış, helal ve tayyib ürünleri Sertifikalama ve Denetleme çalışmaları ile 2005 yılından itibaren öncü olan GİMDES ile başlatılmış ve bu konunun yaygınlaşmasında, sertifikalama hizmeti ile birlikte yürütülen etkinlikler olan fuar ve konferanslar da önemli rol oynamıştır. Bu anlayışla, 2008-2018 yılları arasında 11 adet Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansını ve 6 adet Helal ve Tayyib Fuarını gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerde GİMDES ve CNR EXPO ev sahipliği yapacak. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur olan İstanbul, inanıyoruz ki sizi de büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan Batı modernitesine mahkum edilmiş İslam Ümmeti artık kendi modernitesini inşa ediyor, kaybettiği helallerini yeniden keşfediyor.”

3.8 trilyon dolarlık pazar

3,8 trilyon dolarlık helal pazarın gerçekleştirilmesi için bir araya geleceklerini belirten Büyüközer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üreticimiz, ihracatçımız, satıcılarımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet el ele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için İstanbul’da buluşuyoruz. Fuarda GİMDES’den Helal Sertifika almış Helal ve Tayyib Gıda, Helal ve Tayyib Kozmetik, Helal ve Tayyib İlaç, Helal Turizm, Helal Lojistik, Helal Tekstil, Helal Oyuncak, Helal Dericilik ve Ürün üretiminde kullanılan Makine ve Cihazlar Sanayi ürünleri yer alacak. Bütün gıdaların başlangıç hammaddesini oluşturan tohumun ve embriyonun helal olanından başlayarak, çatala kadar gelen her aşamada, proses, işletme, alet ve ekipman vs., helal kriter, helal standartlar ve helal yol izlenen gıdaların sergilendiği, ulusal ve uluslararası niteliği olan bu fuarlar, Müslümanlara ve insanlığa, inanılmaz güzel ve isabetli bir imkânı, altın bir fırsatı sunmaktadır. İşte bu altın fırsat Türkiye üreticisinin ve tüketicisinin ayağına kadar getirilmektedir.”

11. Uluslararası Konferans

11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına da birçok ülkeden uzman konuşmacıların katılacağını dile getiren Büyüközer, “Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Almanya’dan, Güney Afrika’dan, Filipinlerden, Cezayir’den, Tunus’tan, Fransa’dan, Türkiye’den konularında uzman 16 konuşmacı katılacak” dedi. Büyüközer, konferansta işlenecek konuları ise şöyle özetledi: “Müslüman ve gayrimüslim ülkelerde Helal ve Tayyib ürünlerin üretim ve ticaretinin problemleri ve yaygınlığı artıracak çözüm önerileri; tıp ve kozmetik sanayinde kullanılan ana hammaddelerin İslami yönden incelenmesi; Helal Kesim ile ilgili dünya Müslümanlarının mevcut durumları; Şoksuz ve elle kesim şartları; transgenik ve genetiği değiştirilmiş katkıların İslam ve insan sağlığı açısından taşıdığı riskler.”

Hijyen ve kozmetikte ‘Helal’i gözetiyor

BELKİM, bugün 12 değişik ürün grubu altında 200 farklı ürün seçeneğini ISO 9001 ve ISO 14001 kalitesiyle İslami hassasiyete sahip müşterilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu ihtiyaçlarına yönelik rasyonel çözümler sunarak, hijyen sistemlerini oluşturarak hijyen uygulamalarında verimliliği artırmayı hedefliyor. Yeni ürün ve ürün grupları için Ar-Ge çalışmalarını sürdüren BELKİM, ürün portföyünde Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve helal sertifikası bulunan deterjan, dezenfektan ve kozmetik ürünleri bulunuyor. Gıda Güvenliği Derneği ve ÇEVKO üyesi olan BELKİM, LAGAFORS, Hillbrush ve İtram firmalarının da Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.