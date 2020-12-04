İslâm ülkelerine önemli çağrı: Gıda israfını azaltalım

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bünyesinde bulunan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı’nın (İGGT) 3’üncü Genel Kurul Toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'den kritik hamleler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplantıda yaptığı konuşmada küresel salgının ekonomiden ticarete, eğitimden tarıma kadar hayatı derinden etkilediğine işaret etti. Ayrıca Türkiye’nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine destek verdiğine dikkat çekti.

Sorun büyük

Pakdemirli, araştırmaların 2018’de İİT üye devletlerinde 64.5 milyon insanın akut açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün bu yıl yayınlanan Gıda Güvensizliği Durumu Raporu’na göre dünyada 820 milyondan fazla insan yetersiz beslenmektedir. Son tahminler dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10’unun ciddi düzeyde gıda güvensizliği sorununa maruz kaldığını göstermektedir. Afrika, Asya ve Arap bölgelerinden üyeleri bulunan kurumumuz, gıdaya erişimi ile kullanımı konusunda birçok ciddi problemle karşı karşıya. Onun için İİT bölgesinin gıda güvensizliğine ve hatta açlığa karşı savunmasız olduğunu söyleyebiliriz. Bu olumsuz durum göz önünde bulundurulduğunda güvenli, müreffeh ve birleşik bir uluslararası topluluğun hayati unsurları olan karşılıklı bağları güçlendirmek için el ele vermek gerekmektedir.”

Ortak mücadele vermeliyiz

Gıda sıkıntısında sorunun ülkelerin yanlış politikalarından kaynaklandığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: “Bu noktada gıda kaybına ve israfına karşı da mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamalıyım. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri kayıp ya da israf edilmektedir. Eğer biz bu sorunu durdurabilirsek dünyada açlık diye bir sorun kalmayacaktır. Gelir arttıkça, kaçınılmaz olarak tabağımızda daha fazla yiyecek bırakıyoruz. Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sebebiyle 2020 sonuna kadar ilave 132 milyon insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalması beklenmektedir.”

‘Kampanyaya destek olun’

Türkiye’nin israfla mücadele etmek amacıyla ‘Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını başlattığını hatırlatan Pakdemirli, “Bu vesileyle tüm İGGT üye ülkelerini bu kampanyayı desteklemeye ve İİT bölgesi genelinde ortak eylemlerle gıda kaybını ve israfını azaltmaya davet ediyorum” diye konuştu.