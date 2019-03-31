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Islam Slimani hakkında flaş gelişme! İşte yeni adresi...

Yunanistan Ligi'nin başarılı ekiplerinden Olympiakos, Ocak ayında da kontak kurduğu Fenerbahçeli Slimani’yi, sezon sonunda kadrosuna katmayı düşünüyor.

31 Mart 2019 Pazar 15:23
Islam Slimani hakkında flaş gelişme! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe’nin Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerini karşılamayan Islam Slimani’nin, Komşu’nun yolunu tutabileceği ortaya çıktı.

Yunan basınına göre Cezayirli futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin gündemine geldi.

Olympiakos’un devre arası transfer döneminde de futbolcuyla kontak kurduğu ancak transferin gerçekleşme durumunun olmadığı, şimdi ise yeniden, sezon sonuna yönelik olarak yeniden bunun canlandığı bildirildi.

Yunan ekibinin topu filelere gönderecek, son vuruşu iyi bir nokta santrfor transferini mutlaka gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin, futbolcunun bonservisini alma girişiminde bulunmayacağı ve bonservisini elinde bulunduran kulübü Leicester City’nin de kendisini değerlendirmeyi düşünmediği bilgilerinden hareket eden Pire ekibinin harekete geçtiği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:23
  1. Fenerbahçe
  2. Islam Slimani
  3. Olimpiakos
  4. Süper Lig

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  • münasebetsizmünasebetsiz51 dk önce
    Adresin değiştiyse postaneye bildir lan bana ne, mektuplarını ben mi getirecem yeni adresine hırt!

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