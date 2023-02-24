İslam Memiş'ten şaşırtan gram altın uyarısı: Ciddi anlamda zarar edersiniz! Dikkat çeken çıkış...

Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirimini önceden tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken piyasa uzmanı İslam Memiş, bu kez gram altın alanları uyardı: "Parayla para kazanılır devri bitti. Ciddi anlamda zarar edersiniz." İşte, İslam Memiş'in altın yorumları...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, 50 baz puan indirime giderek faizi 8,5'a çekti. Karar'a göre; Merkez Bankası'nın bugünkü faiz indirimini, daha önce konuk olduğu Bitlo'nun Youtube yayınında öngören finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili de çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI BİLDİ

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın 50 baz puan faiz indirim kararını açıklamadan önce yaptığı konuşmada Merkez Bankası'nın faizi ne kadar indireceğine dair şunları söylemişti:

"Merkez Bankası faiz kararı borsa tarafından mutlaka hissedilir. Önceden dolar TL turunda etkisi beklenirdi ama burası kontrol altına alındığı için etkisi olmaz. Artık tepkiyi endeks tarafından gelecek. 100 baz puan beklemiyorum, 50 ya da 25 baz puan faiz indirimi olur."

"Piyasalar tatsız tuzsuz" diyen İslam Memiş'in güncel piyasa değerlendirmesi şu şekilde:

"Piyasalarda son iki haftadır tat tuz yok. Yeni bir hikâye arayışında olduğunu söyleyebilirim piyasaların. FED'i konuşmaktan sıkıldı piyasalar. Tahmin ve öngörüm şu yönde, ben FED'in iki kez ayrı ayrı 25 baz puan faiz artırımı yapacağını düşünüyorum. Haziran ayına kadar bu süreci devam ettirebilirler. Beklentileri karşılamayan enflasyon yüksek kaldığı için bu süreci marta kadar değil de hazirana kadar devam ettirebilirler. Ancak önünde sonunda her şeyin bir sonu olduğu gibi FED tarafındaki faiz artırımının da mutlaka bir sonu gelecektir."

GRAM ALTINDA MAKAS ARALIĞI UYARISI

Ons altın ve gram altını da değerlendiren İslam Memiş şöyle konuştu:

"Altının ons fiyatı 1828 dolar seviyesinde. 1820 devamında 1790 dolar destek seviyeleri var. 1790 dolar destek seviyesi çalışabilir teknik olarak, burayı önemsiyorum. Ancak 1790'lı rakamlar önümüzdeki aylara baktığımızda iyi fırsatlar olarak gözlemliyorum. Orta ve uzun vade için düşük kalmaya devam ediyor. 1860 dolar ise direnç seviyesi. Jeopolitik riskler, gerginlikler, enflasyon ve belirsizlik masada kalmaya devam ediyor. Bir iştah yok, hızlı bir şekilde toparlanan değil de içe dönük bir piyasa ve hikâyeye ihtiyacı var. Putin'in ulusa seslenişi de önemliydi ama medyada çok yer almadı. Avrupa'yı hedef alan, yaptırım kararlarını hedef alan söylemlerde bulundu. Piyasalar sıkıştı ve beklemeye devam ediyor.