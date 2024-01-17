İslam Memiş'ten gram altın, gümüş yatırımcısına önemli uyarı: Her an için hazır olun, dolar kuru 30 lira! Hedef fiyatı

Piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altının güncel fiyatını araştırıyor.

Ekonomist İslam Memiş, yatırım yapmak isteyenlere, "Bu seviyeye ulaştığında alım yapın" diyerek önemli önerilerde bulundu.

Ekonomist İslam Memiş, döviz kurları ve altın-gümüş fiyatlarıyla ilgili son değerlendirmelerini paylaştı. İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı! Bu hafta fırsat haftası! İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden İslam Memiş, finans piyasalarında bu hafta yatırımcılara büyük fırsatlar sunabilecek gelişmeleri değerlendirdi. Memiş'in "Bu Hafta Fırsat Haftası" adlı YouTube videosunda paylaştığı bilgiler, altın, gümüş, borsa ve döviz konularında dikkat çekici öngörüler içeriyor.

Borsa İstanbul'un haftanın ilk gününde yaşadığı yüzde 2.49'luk değer artışına vurgu yapan Memiş, 7200 - 7900 aralığının izlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 8000 puanın üzerindeki atakların kalıcılığı için ocak ayının 3. ve 4. haftası ya da şubat ayının ilk haftasının beklendiğini ifade etti. Memiş, düşüşlerin geçici olduğunu ve bu durumun alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yılın ilk çeyreği için 9000 puan öngörüsünde bulundu.

Ekonomist İslam Memiş, döviz kurları ve altın-gümüş fiyatlarıyla ilgili son değerlendirmelerini paylaştı. Memiş'e göre, Ocak ayı içinde dolar/TL kuru 30 lirayı geçebilir. İlk çeyrekte ise kurun 30-33 lira arasında seyretmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de açıklanacak olan enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çeken Memiş, beklentilerin iyimser çıkması durumunda kurda olumlu yönde hareket olabileceğini belirtti. Altın fiyatlarıyla ilgili de öngörüler paylaşan Memiş, ons altının bu hafta için 2020-2070 dolar aralığında hareket edeceğini tahmin etti. Gram altın için ise 2040-2070 lira fiyat bantlarının geçerli olabileceğini ifade etti.



Gümüş fiyatlarında da yükseliş beklediğini söyleyen Memiş, ons gümüşün hedef fiyatının 26 dolar, gram gümüşün ise 24 lira olabileceğini kaydetti. Ekonomist İslam Memiş'in bu öngörüleri, yatırımcılar için döviz ve kıymetli maden piyasalarındaki olası fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altında hareketlilik devam ederken, 17 Ocak Çarşamba günü gram altın gün içinde 1955 TL’ye kadar düşerken, çeyrek altın ise 3320 TL olarak kaydedildi. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği merakla araştırırken altının güne yükselişle başlaması kimisini sevindirirken altın almak isteyenleri üzdü. İşte 17 Ocak altın fiyatları…

17 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.955,00 TL

Gram altın satış: 1.955,31

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.320,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.390,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.640,00 TL

Yarım altın satış: 6.750,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.159,57 TL

Tam altın satış: 13.414,71 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.238,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 13.448,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.570,81 TL

Ata altın satış: 13.908,50

(HABER MERKEZİ)