İslam Memiş'ten flaş iddia: Bir gecede 10 dolar yükselecek

Ekonomist İslam Memiş, gümüş ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Size bir sır vereyim" diyerek sözlerine başlayan Memiş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıl içinde gümüş operasyonunun yapılacağını öne sürdü.

Gümüşün bir gecede ansızın 10 dolar yükseltileceğini iddia eden Ekonomist, "O gün size 'satabilirsiniz' diyeceğim." dedi. Bu durumun 2 gün süreceğini öne süren Memiş, "Bu yazdığımı not alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Memiş, iddiasında şu ifadelere yer verdi:

"Size bir sır vereyim; yıl içinde gümüş operasyonu yapacaklar. Bir gecede ansızın 10 $ yükseltecekler. O gün size satabilirsiniz diyeceğim. 2 gün sürecek. Bu yazdığımı not alabilirsiniz."

İşte o tweet: