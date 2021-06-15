İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: O cümleyi söylerse fiyatlar değişecek

Piyasaları yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarşamba Fed'in perşembe günü de TCMB'nın faiz toplantılarına dikkat çekerek, özellikle ABD'den gelecek faiz mesajının dolar ve altın fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Piyasaların gözü Powell'da

Erdoğan-Biden görüşmesi sonra iç piyasalarda bir iyimserlik havasına neden oldu. Dolar kurunun bir miktar geri çekildiğini gördük. Şimdi piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) ve Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz toplantısına odaklandı. Şimdi bunlar fiyatlanıyor. Hem emtia fiyatlarında hem dolar varlıklarında. Yurt içi piyasalarda yaşanan bu gerileme de aslında yatırımcıların tekrar dolar pozisyonu almasına neden oldu ki Fed acaba şöyle bir söylemde bulunacak mı? ‘Biz faiz artırım sürecini başlatıyoruz’ diye bir tedirginlik var piyasada. Buda doların güçlenmesine neden oldu. Kritik direnç seviyesi olan 8,60 TL’yi… Bu seviyenin üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda 8,60 TL seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak takip ediyoruz.

Yurt içinde Merkez Bankası kararı izlenecek

Küresel piyasaların tadı tuzu yok yatay seyri sürdürüyor. Çünkü piyasaların kafası oldukça karışık. Bu karışıklık sadece yatırımcılarda değil finans piyasasında var. Dolar pozisyonu mu alacağız, kripto piyasasında son durum ne, emtia fiyatlarında düşüşler devam edecek mi? Gibi bir çok soru işaretinin cevabını Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararında ve Başkan Powell’ın açıklamalarında daha net bir biçimde göreceğiz. Ama yurtiçi piyasalarda dolar kurunun seyrinde önemli olacak faktör TCMB’nın faiz kararı ve toplantı tutanakları.

Hiber enflasyon tehlikesi

Ben Merkez Bankası’nın haziran ayı toplantısında bir faiz değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında TCMB’ı faiz indirimlerini başlatır mı? İşte bu fiyatlamalar çok önemli olacak. Böyle bir sinyal gelirse evet dolar tarafında tekrar bir yükseliş gerçekleşebilir. Ancak böyle bir metinde böyle bir ifade bulamazsa piyasalar o yüzden bir miktar daha geri çekilmeler daha görmemiz mümkün olur. Ama yılın 3. Çeyreği hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalar için oldukça yoğun ve stresli geçebilir. Çünkü Fed artık bundan sonra faiz artırımı sinyalleri verir ve doların uluslararası piyasalarda değeri artmaya devam edebilir. Enflasyon endişesi çok önemli, bir de bu kadar bol likitide varken, yani ABD piyasaları bu kadar çok paraya boğmuşken hiper enflasyon endişesi getireceği için küresel piyasalar için aslında yılın 3. Çeyreği bence daha zorlu geçeceğini düşünüyorum.