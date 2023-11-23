İslam Memiş'ten dolar kuru sonrası gram altın için beklenmedik bomba tahmin geldi: Gram altın 2 bin 700 lira birden artışı olabilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında altın fiyatı kaç lira olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın için yeni tahminini açıkladı. Memiş, altının 2 bin 700 lira olacağını tarihi verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu akşam piyasa değerlendirmesi videosu yayınladı. Merkez Bankasının faiz kararları sonrasında borsa, döviz ve altın piyasalarını yorumladı. Memiş özellikle gram altındaki üst üste gelen gelen zirvelere dikat çekti ve altının 2 bin 700 lira olacağı tarihi açıkladı.

Memiş, değerlendirmesine borsa ile başladı. Memiş, "Borsa İstanbul 7994 puanda. 0.65'lik değer kaybı ile günü tamamladı. 8000 üzerinde tutunamadı. 8150 puanı yukarı yönlü hedef alan endeks olduğunu ifade etmiştim. 8060'a kadar yükseldi ancak 8000 üzerinde tutunma çabasını göremiyoruz. Aşağıda 7500 destek seviyesi var. Kısa vadede 8050 ve 8150 beklentim var, hala geçerli. Kar satışı var ancak 8000 üzerinde tutunma çabasının zayıf kalacağını söyleyebilirim" dedi.

Dolar yılı 30 liradan tamamlar

Memiş şöyle devam etti: "Dolar TL 29 lira seviyesini hedef aldı. Aralık ayında 30 liraya yakın yılı tamamlayacağız. Dolardaki beklentimizde de değişiklik yok. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı da göz önüne alınmalı. Dolarda tekrar toparlanma söz konusu. Dünyada dolar tekrar değer artışı trendine girdi. Aşağı yönlü hareket beklentim dolar TL kuru için ise geçerli değil. Her geçen ay yeni zirveler görmeye devam edeceğiz."

Ons altında durum ne?

İslam Memiş, "Ons altın 1995 dolarda. 3. kez 2006 dolara kadar yükseldi ama bu direnci kıramıyor. 1960 - 2030 dolar bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Aşağıda 1930 dolar riski var ancak kısa vadede 1960 doları takip edeceğim. Son bir kez aşağıda 1957 doları test edebilir ons altın. Aralık sonunda bir bakacağız 2000 üzerine yerleşen bir ons altın ve 2023'te de 2350 doları hedef alan ons altın karşımızda olacağı için bütün düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.

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Gram altın bin 900 lira barajını test etti

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, gram altın için şu değerlendirmelerde bulundu: "Gram altın tabelada 1856 lira ama geçerli değil bu fiyat. Serbest piyasalarda 1887 - 1892 lira seviyesinde. İki kez 1902 lira test edildi. 1900'lü rakamları konuşacağız öngörümüz gerçekleşti. Gram altında kısa vadeli geri beklediğimi ifade ediyorum. 1857 lira destek seviyesini takip etmekte fayda var. 1960 dolar seviyesi karşısındaki gram altın o gün kaça tekabül ediyorsa oradan giriş avantajlı. Gram altın yatırımcısı ons altını yakından takip etmeli ve 1960 dolar karşısındaki gram altını almalı.

Gram altında yeni zirveler geliyor

Şükran günü nedeniyle Amerika'da piyasalar kapalı. Biraz daha sakin seyirde haftayı tamamlayacağız. Gram altında yeni zirveler göreceğiz. Aralık ayında 1900'lü rakamları konuşacağız, belki yıl bitmeden de 2000 lira test edilebilir. Ocakta 2000 ile başlayıp 2100-2150 gibi ilk çeyrekte rakamlar bekliyorum.

2024 ortalarında 2500 lirayı aşacak

2024 ortalarında 2500, devamında 2700 lira seviyesini beklediğimi de ifade ediyorum. Buradan çıkacak sonuç şu. Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli, yeni zirveler gelecek. Her düşüş bir alım fırsatı. Bu düşüşler kalıcı olmayacaktır. Bu yıl yine yatırımcısının yüzünü güldüren bir gram altın var."