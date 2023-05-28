İslam Memiş'ten dolar kuru için 28 Mayıs sonrası tahmini: Canlı yayında uyardı! Altın ve dolar tahminini peş peşe açıkladı

Seçim sürecinin getirdiği belirsizlik yatırımcı tercihlerini de etkiledi. Birikimlerini korumak isteyenler gram altın ve dolara yöneldi. Ancak seçim sonra her iki yatırım aracında da beklenen olmadı. Gram altın seçimlerin ardından piyasalarda gerileme kaydetti. Finans Analist İslam Memiş, 28 Mayıs sonrası için yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Dolar/TL'de Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. İşte İslam Memiş'ten öngörüler ve Altın dolarda son durum!

İşte İslam Memiş'in açıklamaları:

Seçimlerin ardından altın ve doların rekor kıracağına yönelik söylentiler bu yatırım araçlarına yönelik talebi artırdı. Seçim sonuçlarının açıklamasıyla altın kısa süreli bir artış yaşarken dolar yatay seyrine devam etti. Borsa’da ise ani değer kayıpları devre kesicilerin çalışmasına yol açtı. TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalar yapan İslam Memiş gelecek günler piyasaların nasıl şekilleneceğini açıkladı.

ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,24 altında 1.272 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.450 liradan satılıyor.

KURLARDA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,7090 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 19,6701'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,7090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,4660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 24,6600'dan satılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BORSADA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puana geriledi.

İSLAM MEMİŞ SIRALADI: BORSA ALTIN VE DÖVİZ

Öte yanda İslam Memiş birikimi olanlar için yatırım sıralaması yaptı. Memiş, şu sıralar borsaya öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederek ardından gram altın ve dövizin geldiğini ifade etti. “Memiş şunları kaydetti: Altın fiyatlarında ufak tefek düzeltmeler olabilir. 2 gün içinde 154 lira değer kaybeden gram altın kısa vadeli yukarı yönlü tepki de yapacaktır. Altının yüzde 50 alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırımcı içinde alınabilir olarak görüyorum. Bu yıl içinde 1554’ye yönelik ataklar görebiliriz.”

ALTIN VE DÖVİZE SALDIRI OLDU

“2 yıl önce dolar kuru 18 TL’ye çıktığında herkes dolar 30 liraya çıkacak diye saldırdığı zamanda uyarılarımız vardı. Adeta yalvarmıştık, ama yine orada bir tokat yediler. Şimdi seçim öncesi iki haftalık sürece bakıyorum. Yine altın ve döviz tarafına bir saldırı oldu. Sakin olmakta fayda var, evet yazların kur atakları yine göreceğiz. Gram altında yine ataklar görebiliriz. Ama elindeki tüm parayı zar atmak yerine yatırımcı olmak önemli. Siyasetçiler seçim meydanlarına çıktıklarında dolar 30 TL olacak, gram altın 2 bin lira olacak dedi mi? Daha iyi ekonomi vaadinde bulundu. Kim kime güvendi de o kadar altın ve dolar aldı.”

28 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Mayıs 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,92 (Alış) - 19,97 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,97 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

28 Mayıs Pazar 2023 canlı altın fiyatları...



????GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.248,57

Gram altın satış: 1.249,93

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.250,00

Çeyrek altın satış: 2.343,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.487,00

Yarım altın satış: 4.715,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.988,00

Tam altın satış: 9.402,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.260,00

Cumhuriyet altını satış: 9.400,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.223,00

Ata altın satış: 9.714,00

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